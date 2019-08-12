"آبادي": طهران أقرت بمسؤوليتها عن مقتل 700 حاج

قال شقيق سفير إيران السابق في لبنان، غضنفر رکن آبادي، الذي توفي خلال حادثة مِنى، مرتضى رکن آبادي في مقابلة تلفزيونية: "لقد وقَّعَ مسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين ذهبوا العام الماضي لإبرام عقد الحج، اتفاقاً مفاده أن الإيرانيين يتحملون مسؤولية ما وقع في حادثة منى التي قضى بسببها أكثر من 700 حاج خلال موسم حج عام 2015.





وأضاف: "لدي معلومات مؤکدة حول هذا الموضوع، وسأقدم المصدر في الوقت المناسب"، وفقاً لموقع "إيران إنترناشيونال" الإخباري، اليوم الإثنين.

ومن جانبه، طالب المتحدث الرسمي باسم الرئيس روحاني حسام الدين آشنا، ركن آبادي بتقديم وثائق حول ما صرح به للتلفزيون الإيراني، في أول رد من الحكومة الإيرانية، بينما قال رئيس تحرير وكالة "إرنا" الرسمية بدرام الوندي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "المفاوضات مع السعودية تمت من خلال مؤسسة أخرى، وليس مع وزارة الخارجية الإيرانية".

يذكر أن حادثة مِنى وقعت في سبتمبرعام 2015، أثناء الحج وفي مراسم رمي جمرة العقبة في الشارع 204 بمنطقة منى التابعة لمدينة مکة، ومات فيها المئات من الناس بسبب التدافع والحرارة.

يشار إلى أن وزير الصحة آنذاك حسن قاضي زاده هاشمي، قال: إن "300 شخص من القتلى الإيرانيين الـ465، تم التعرف عليهم، وتم تسليمهم إلينا، ويُعدون من الأموات".