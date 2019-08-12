أصالة تعلن الحرب على أنغام وتتعاون مع طليقها من جديد (فيديو)





روجت الفنانة أصالة لأغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخرًا بعنوان "مابقاش سر"، ضمن ألبوم "في قربك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،









ونشرت الفنانة الأغنية معلقة عليها "استمعوا الآن إلى أغنية مبقاش سر من ألبوم في قربك على تطبيق Deezer كلمات : أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع : فهد، وتريات : فهد ميكس : فهد".













حيث تعمدت أصالة، ذكر اسم الموزع فهد طليق الفنانة أنغام، أكثر من مرة، فضلًا عن أنه التعاون الأول بينهم منذ فترة طويلة.









يذكر أن الموزع فهد والفنانة أنغام، بينهما عداء كبير وصل إلى ساحات المحاكم، ومازالت القضايا بينهم بسبب نفقة الأبناء وبعض الأمور المتعلقة بطلاقهما مستمرة.





وكانت اصالة طرحت مؤخرا أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.



