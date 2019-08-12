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أصالة تعلن الحرب على أنغام وتتعاون مع طليقها من جديد (فيديو)

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:37 م
أصالة تعلن الحرب على أنغام وتتعاون مع طليقها من جديد (فيديو)
أصالة وأنغام
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الفجر الفني
 
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روجت الفنانة أصالة لأغنيتها الجديدة التي  طرحتها مؤخرًا بعنوان "مابقاش سر"، ضمن ألبوم "في قربك"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، 


ونشرت الفنانة الأغنية معلقة عليها "استمعوا الآن إلى أغنية مبقاش سر من ألبوم في قربك على تطبيق Deezer كلمات : أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع : فهد، وتريات : فهد ميكس : فهد".



حيث تعمدت أصالة، ذكر اسم الموزع فهد طليق الفنانة أنغام، أكثر من مرة، فضلًا عن أنه التعاون الأول بينهم منذ فترة طويلة.


يذكر أن الموزع فهد والفنانة أنغام، بينهما عداء كبير وصل إلى ساحات المحاكم، ومازالت القضايا بينهم بسبب نفقة الأبناء وبعض الأمور المتعلقة بطلاقهما مستمرة. 

وكانت اصالة طرحت مؤخرا أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

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استمعوا الآن إلي أغنية #مبقاش_سر من ألبوم #في_قربك على تطبيق #Deezer . كلمات : امير طعيمه الحان : احمد زعيم توزيع : فهد وتريات : فهد تنفيذ وتريات : تامرغنيم رباعي وتري .. كمان اول : كريم فوده كمان ثاني : مصطفى اسماعيل فيولا : تامر غنيم شيلو : محمود صالح جيتار : شريف فهمي مهندس صوت : محمد اسماعيل ميكس : فهد Mastering Engineer: Emre KIRAL at Ozinga Productions studios Produced by : @stargatemusiceg Executive Producer : @anasri82 Social Media Management : #BrandStamp #repost @deezermena ・・・ مبقاش سر 😉 ثاني أغنية من ألبوم #أصالة الجديد وصلت 💃 استمعوا الآن إلى #مبقاش_سر حصرياً على #Deezer 😍 #DeezeMENA @assala_official @audiorotana

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أصالة تعلن الحرب على أنغام وتتعاون مع طليقها من جديد (فيديو)
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