أصالة تعلن الحرب على أنغام وتتعاون مع طليقها من جديد (فيديو)

View this post on Instagram

استمعوا الآن إلي أغنية #مبقاش_سر من ألبوم #في_قربك على تطبيق #Deezer . كلمات : امير طعيمه الحان : احمد زعيم توزيع : فهد وتريات : فهد تنفيذ وتريات : تامرغنيم رباعي وتري .. كمان اول : كريم فوده كمان ثاني : مصطفى اسماعيل فيولا : تامر غنيم شيلو : محمود صالح جيتار : شريف فهمي مهندس صوت : محمد اسماعيل ميكس : فهد Mastering Engineer: Emre KIRAL at Ozinga Productions studios Produced by : @stargatemusiceg Executive Producer : @anasri82 Social Media Management : #BrandStamp #repost @deezermena ・・・ مبقاش سر 😉 ثاني أغنية من ألبوم #أصالة الجديد وصلت 💃 استمعوا الآن إلى #مبقاش_سر حصرياً على #Deezer 😍 #DeezeMENA @assala_official @audiorotana