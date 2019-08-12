الفراعنة الصغار يسطرون تاريخًا جديدًا في كأس العالم لكرة اليد بمقدونيا

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا إنجازًا رائعًا، بعدما تصدر ترتيب مجموعته الثانية برصيد8 نقاط، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في مقدونيا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن منتخب مصر للناشئين، ومشواره في بطولة كأس العالم، ومنافسه في دور الـ16 بالبطولة:-





- كتيبة الأبطال:

تضم قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 19 عامًا مجموعة من العناصر الواعدة: عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف، بقيادة فنية للمدرب المميز مجدي أبو المجد.





- مشوار الفراعنة:

افتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بالفوز علي السويد 32 / 29، وخسر في الجولة الثانية أمام فرنسا 28 / 24، واكتسح تايوان (الصين تايبيه) بنتيجة 36 / 25، وحقق فوزًا كبيرًا علي كندا بنتيجة 47 / 20، واختتم مشواره في الدور الأول بالمونديال بالفوز علي منتخب المجر بنتيجة 31 / 24 .





- صدارة مستحقة:

تصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، يليه منتخب السويد برصيد 7 نقاط بفارق أهداف (+50)، ثم منتخب فرنسا 7 نقاط (+40)، وجاء منتخب المجر بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، وحل منتخب تايوان (الصين تايبيه) في المركز الخامس برصيد نقطتين، وتذيل منتخب كندا المجموعة بدون نقاط.





- منافس مصر في دور الـ16:

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، صاحب المركز الرابع بالمجموعة الأولى، إما النرويج أو سلوفينيا، حيث يلتقيان اليوم الساعة السادسة والنصف مساءً.





- موعد مواجهة مصر القادمة.

سيخوض المنتخب المصري مواجهته المقبلة في دور الـ16 بالبطولة أمام (النرويج أو سلوفينيا) يوم الأربعاء 14 أغسطس، في تمام الثانية ظهرًا.





