القمص داود لمعي عن فيلم "إيخ": إرميا اُستشهد في مصر.. وقدم المراثي للتاريخ

قال القمص داود لمعي كاهن بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكليوبترا: إن رميا النبي أستشهد في مصر بالرجم، فكأن مصر قد اخذت بركته".





جاء ذلك في حديثه بالفيديو المروج على مواقع التواصل الإجتماعي للإعلان عن الفيلم الدرامي المسيحي الجديد"إيخ؟"، والذي يعد أول فيلم درامي مسيحي مصري يتناول الجانب التاريخي عن سفر مراثي أرميا النبى في العهد القديم، وكلمة "إيخ؟"، هي تعني في منطوقها العبري معنى آداة الاستفهام في اللغة العربية "كيف؟"، وذلك نسبة للاية الاولى في الاصحاح الأول في سفر مراثي أرميا "كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب كيف صارت كارملة العظيمة في الامم.السيدة في البلدان صارت تحت الجزية".





بدأ القمص داؤد لمعي حديثه في الفيديو قائلأ: "مبروك علينا فيلم جديد عن أرميا النبي، وهو واحد من أنبياء العهد القديم ونطلق عليهم الأنبياء الكبار، وإرميا النبي تنأ عن المسيح وعن خلاص العهد الجديد، قيل عنه في سؤال مشهور في العهد الجديد ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان؛ كانت أحد الأجبات: إرميا النبي، وكأن اليهود تصورا ان المسيح في إتضاعه ووداعته وحنيته قريب لما تخيلوه عن أرميا النبي.





وتابع القمص داود قائلاً: "كلنا نعلم أن أرميا مشهور بدموعه فهو صاعب الشعار الذي قال فيه: "يا ليت رأسي ماء وعيناي ينبوع دموع فأبكي نهارًا وليلًا على قتلى بنت شعبي".





وفي ختام كلمته قال: "نفتكر مراثي أرميا عندما رآى الهيكل بيتحرق امامه وخراب أورشليم فلم يكن لديه سوى يقدمها لربنا ويقدمها للتاريخ، وفي الآخر إرميا النبي أستشهد في مصر بالرجم، فكأن مصر كمان اخذت بركة أرميا النبي". فيلم "إيخ؟" هو أول فيلم تاريخي مسيحى يجسد ملامح عصر وشخصية إرميا النبي باللغة العبرية، فكرة وإخراج فادي عاطف وبطولة الفنان عاصم سامي، ورشيد رأفت، وكيرلس متى قدم أشعار وتلحين الترانيم القس مورس رشدي "اللحن الروحاني"، وقام بترنيم المراثي الشماس أنطون إبراهيم عياد ، موسيقى تصويرية الموسيقار نادر نبيل، تنفيذ ماستر وتصميم شريط الصوت جرجس صبحي، وتصميم ماستر الترانيم بيشوي مجدي، مراجعة لغة عبرية: عمرو عادل.



