ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:58 م
السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار
السفارة الأمريكية في بغداد
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الاثنين، صافرات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها.


هذا ووقع انفجار داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر جنوبي بغداد، تابع لقوات الحشد الشعبي قرب اللواء السابع شرطة اتحادية خلف قاعدة سكانيا على الطريق الرابط بين بغداد – الحلة.


وعلى الفور هرعت قوات الأمن والدفاع المدني للموقع.

Advertisements
المزيد عن: صافرات الانذار بغداد السفارة الامريكية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
1
x
17:40
3
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية