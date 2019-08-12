السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:58 م
وكالات
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أطلقت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الاثنين، صافرات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها.
هذا ووقع انفجار داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر جنوبي بغداد، تابع لقوات الحشد الشعبي قرب اللواء السابع شرطة اتحادية خلف قاعدة سكانيا على الطريق الرابط بين بغداد – الحلة.
وعلى الفور هرعت قوات الأمن والدفاع المدني للموقع.
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