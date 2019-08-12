إصابة 30 جزارا بجروح قطعية بسبب "الأضاحي" بالشرقية

استقبلت مستشفيات الشرقية، أمس واليوم، 30 شخصا من قرى مختلفة مصابون بجروح قطعية باليدين نتيجة ذبح الأضاحي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخروج من المستشفي.



