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إصابة 30 جزارا بجروح قطعية بسبب "الأضاحي" بالشرقية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:02 م
إصابة 30 جزارا بجروح قطعية بسبب الأضاحي بالشرقية
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إسلام علي
 
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استقبلت مستشفيات الشرقية، أمس واليوم، 30 شخصا من قرى مختلفة مصابون بجروح قطعية باليدين نتيجة ذبح الأضاحي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخروج من المستشفي.

وأفاد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أن أغلب الإصابات كانت من أسلحة بيضاء وتنوعت ما بين جروح باليدين والأصاب، جميعها حدثت بالخطأ أثناء محاولة المواطنين ذبح أضاحي العيد، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
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