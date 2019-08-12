إصابة 30 جزارا بجروح قطعية بسبب "الأضاحي" بالشرقية
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:02 م
إسلام علي
Advertisements
Advertisements
استقبلت مستشفيات الشرقية، أمس واليوم، 30 شخصا من قرى مختلفة مصابون بجروح قطعية باليدين نتيجة ذبح الأضاحي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخروج من المستشفي.
وأفاد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أن أغلب الإصابات كانت من أسلحة بيضاء وتنوعت ما بين جروح باليدين والأصاب، جميعها حدثت بالخطأ أثناء محاولة المواطنين ذبح أضاحي العيد، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
Advertisements
- ضبط 9 أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة البيضاء بالشرقية
- بسبب لعب الأطفال.. القصة الكاملة للمشاجرة الدموية بين نساء ورجال بالشرقية
- محافظ سوهاج: مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي العيد "صور"
- 22 مصاب حصيلة حوادث اليوم الخميس على الطرق السريعة في السويس
- جريمة بشعة في كفر الشيخ.. مواطن يذبح زوجة شقيقه بالساطور بدلا من الأضحية
- إصابة طفلة و3 آخرين أثناء ذبح الأضحية بدمياط
- بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا في حادثي سير ببني سويف
- إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببنها
- إصابة 10 مواطنين بجروح قطعية أثناء ذبح الأضاحي بالشرقية