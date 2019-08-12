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"عجل" يتسبب في مقتل طفل بالشرقية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:00 م
عجل يتسبب في مقتل طفل بالشرقية
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إسلام علي
 
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لقي طفل يدعي عبيدة أحمد، 7 سنوات، مصرعه؛ أثناء ذبح أضحية العيد، والتي كانت عبارة عن عجل ضخم أصيب بحاله "هياج" شديدة وفقد السيطرة عليه، حيث جرى العجل في حوش المنزل ودهس بطن الطفل.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع الطفل دهسًا اسف اقدام العجل، والذي دهس بنت عمه، وتدعي "مريم" 11 سنة، واصطدم بحائط وتسبب في سقوطه فوق صاحب الأضحية.

تم نقل الطفلة وعمها إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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