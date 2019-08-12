المجلس الانتقالي الجنوبي يجدد مساندته للتحالف العربي
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:46 م
وكالات
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أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، استعداده للعمل مع المملكة العربية السعودية لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها.
وقال الزبيدي، إنه يقف إلى جانب التحالف العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة.
وأعلن عزمه حضور الاجتماع، الذي دعا له العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الأوضاع في اليمن.
وأشار الزبيدي إلى أن أحداث أغسطس التي وصفها بالمؤسفة فُرضت على المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان دوره فيها أولا رد الفعل ثم الدفاع عن النفس.
ولفت إلى أن دور الطرف الآخر كان تنفيذ خطة مبيتة، مبنية على اغتيال قياداتهم، ثم استفزاز جماهير الجنوب، وبعدها تصفية وجودهم.
واعتبر الباحث الاستراتيجي اليمني عبد الملك اليوسفي بيان الزبيدي انفراجة هامة ويعطي تطمنيات مهمة لأن الفنتة كادت تعصف بأمور كثيرة من أحلام اليمنيين.
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