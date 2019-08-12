شواطئ السويس تزدحم بالمواطنين في عيد الأضحى المبارك (صور)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:40 م
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
Advertisements
شهدت القرى السياحية وشواطئ العين السخنة بمحافظة السويس،اليوم الاثنين، إزحادم شديد من قبل المواطنين بكافة انحاء الجمهورية لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
حيث قامت الشواطىء بطريق السخنة بفتح ابوابها منذ صباح اليوم امام المصطافين من اجل النزول الى البحر والاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، فيما شهدت القرى السياحة تواجد عدد كبير من ملاك الشاليهات من اجل الاستماع باجواء العيد وشوى اللحوم على الشواطئ.
حيث نظمت القرى السياحية بالعين السخنة حفلات غنائية والألعاب المائية ومسابقات للاطفال الى روادها فى عيد الاضحى لقضاء يوم ممتع على شواطئ مياة خليج السويس.
حيث قامت الشواطىء بطريق السخنة بفتح ابوابها منذ صباح اليوم امام المصطافين من اجل النزول الى البحر والاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، فيما شهدت القرى السياحة تواجد عدد كبير من ملاك الشاليهات من اجل الاستماع باجواء العيد وشوى اللحوم على الشواطئ.
حيث نظمت القرى السياحية بالعين السخنة حفلات غنائية والألعاب المائية ومسابقات للاطفال الى روادها فى عيد الاضحى لقضاء يوم ممتع على شواطئ مياة خليج السويس.
Advertisements
المزيد عن: مصر ثانى أيام العيد اخبار
- شواطئ السخنة والقرى السياحية تزدحم بالمواطنين في أعياد الربيع (صور)
- 95 % نسبة الاشغالات بالقرى السياحية في السخنة ثاني أيام عيد الفطر
- شواطئ السخنة بالسويس تشهد زحامًا للمواطنين ثاني أيام عيد الفطر (صور)
- محافظ السويس يتفقد الشاطىء العام بالعين السخنة (صور)
- المواطنون ينتشرون على شواطئ السخنة "أبوبلاش .. كتر منه" ثالث أيام العيد (صور)
- القرى السياحية في السخنة" تعلن: شواطئ خليج السويس خالية من "القناديل"
- شواطئ السخنة تمتلئ بالمواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)
- إقبال مئات المواطنين على شواطئ السخنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة