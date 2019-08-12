شواطئ السويس تزدحم بالمواطنين في عيد الأضحى المبارك (صور)









شهدت القرى السياحية وشواطئ العين السخنة بمحافظة السويس،اليوم الاثنين، إزحادم شديد من قبل المواطنين بكافة انحاء الجمهورية لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.حيث قامت الشواطىء بطريق السخنة بفتح ابوابها منذ صباح اليوم امام المصطافين من اجل النزول الى البحر والاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، فيما شهدت القرى السياحة تواجد عدد كبير من ملاك الشاليهات من اجل الاستماع باجواء العيد وشوى اللحوم على الشواطئ.حيث نظمت القرى السياحية بالعين السخنة حفلات غنائية والألعاب المائية ومسابقات للاطفال الى روادها فى عيد الاضحى لقضاء يوم ممتع على شواطئ مياة خليج السويس.