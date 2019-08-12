على الطريقة المصرية .. العالمية أديل لطليقها "اللي بعنا خسر دلعنا" (صور)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:34 م
الفجر الفني
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وجهت النجمة العالمية أديل، رسالة لطليقها "سيمون كونيكي"، من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تقوم بزيارة العديد من الاماكن السياحية والطبيعة في إشارة منها لإحتضانها الحياة الفردية وتستمتع بقضاء أوقتها في سعادة تامة مع نجلها.
وظهرت النجمة العالمية في الصور، بصحبة أصدقائها وهي تركب على متن قارب، وتسبح وتتنزه في أحد الجبال وداخل الوادي، معلقةً عليها: "صيف 2019"، وذلك في عددة بلدان أبرزهم، جزر المحيط الهادئ.
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