إقبال كثيف من مواطني سوهاج للتنزه في ثاني أيام عيد الأضحي





تشهد محافظة سوهاج إقبالًاَ من المواطنين، علي المنتزهات والحدائق العامة والخاصة والكورنيش للإحتفال بعيد الأضحي المبارك، وسط أجواء من السعادة والسرور، ومن جنبها إتخذت الأحهزة الأمنية، والتنفيذية التدابير اللازمة لتأمين الإحتفالات والتعامل مع أي طارئ من خلال غرفة عمليات مركزية، علي مستوي مركز المحافظة.وعبر عدد كبير من المواطنين عبر الفجر، عن سعادتهم البالغة بعيد الأضحي المبارك الذي يتجمع فيه كافة أبناء مصر للخروج، والتنزه مشيدين بالتنظيم الأكثر من رائع من قبل أجهزة محافظة سوهاج، ومؤكدين بأن مصر ستظل جميلة وأمنة إلى الأبد.وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، تزامنًا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك.وشدد محافظ سوهاج على توزيع السلع المخفضة بالمناطق الأكثر احتياجا بالقرى، من خلال منافذ البيع الثابتة، والمتحركة كأولوية أولى في التوزيع، مشيرًا أن ذلك يأتي فى اطار خطة المحافظة لمواجهة إرتفاع الاسعارووجه الأنصاري بوضع عملية بيع اللحوم والدواجن بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والأسواق المختلفة تحت اشراف كامل من مديريات التموين والصحة والطب البيطري، مؤكدًا شن حملات مكثفة، حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع التلاعب بالاسعار، وأن يصل الدعم للمستحقين.ومن جانبه قال محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم بفروعاها بمراكز المحافظة بعدد 5 هايبر و9 فروع نصف جملة، بالإضافة إلى 9 سيارات مشروع عربيتي و246 فرع مشروع جمعيتي المنتشرة بأنحاء المحافظة، مشيرا إلى توفير الشركة لكميات من السكر والزيت والشاي، والأرز والمكرونة وجميع السلع الآخرى.وأشار إلى التنسيق مع مديرية الزراعة حيث ستقوم ببيع اللحوم البلدي بمنفذها المقام امام مبنى المديرية بسعر 90 جنيها للكيلو، طوال أيام العيد من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء.أما بالنسبة للحوم والدواجن المبردة، أوضح وكيل المديرية أنه سيتم توفير عدد 50 عجل سوداني مبرد، وعدد 75 خروف سوداني مبرد، و5 طن لحوم استرالية مجمدة، بالإضافة إلى 20 طن من الفراخ البرازيلي المجمدة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة، لتوفير كميات من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروعها بأنحاء المحافظة، وكذلك منافذ القوات المسلحة المنتشرة بمراكز سوهاج، ومعرض ميدان العروبة ببندر سوهاج، والسلاسل التجارية.ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابر خلال ساعات اليوم حتى الخامسة مساء لتوفير الخبر خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى العمل على توفير أرصدة السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة سلع " السكرـ الزيت ـ الأرز"، مشيرا إلى وضع خطة بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود، وتكثيف تواجد مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بالمحطات، والقيام بحملات مفاجئة لضبط المخالفين.وفي مجال توفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين، أكد أنه سيتم طرحها من مصادرها الشرعية والإلتزام بالتوزيع من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء، ضمانا لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية التوزيع ومنع التلاعب فيها، والبيع بالأسعار المقررة.وكشف وكيل المديرية عن تكثيف الحملات التموينية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الصحة، والرقابة على الأغذية، والطب البيطري، والدمغة والموازين" للمرور على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية والمجمدات، ومراكز تعبئة السلع، والمحلات وشركات ووحدات الإنتاج للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأوزانها ومصادرها.وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.