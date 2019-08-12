الإعلامي كريم أسامة مقدمًا لحفل مهرجان EGY Fashion 4 لـ 2019





يقدم الإعلامي كريم أسامة، حفل مهرجان EGY Fashion بموسمه الرابع ، المقرر إقامته، اليوم الأثنين الموافق 26 الشهر الجارى، وذلك بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة.





ومن المقرر ان يعقد المهرجان على يومين متتاليين ، يضم المهرجان العديد من العروض لخبيرات التجميل و الأزياء على مستوى الوطن العربي





الجدير بالذكر أن كريم أسامة ترأس منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح ، بالإضافة إلى تقديمه حفل الختام للمهرجان بحضور القيادات السياسية ونجوم الفن والمجتمع، ويذكر إنه طرح مؤخراً إعلان بابجي الذى حقق الصدراة على موقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من مليونى مشاهد فى خلال ساعات.





كما شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها مسلسل "زلزال" و "حكايتى " وأفراح إبليس2، فى اللا لا لاند، وهبة رجل الغراب ج4 ومأمون وشركاه، وأستاذ ورئيس قسم، والعراف"، مع الزعيم عادل إمام، و"لعبة إبليس" مع يوسف الشريف، و"طريقى" مع شيرين عبدالوهاب، و"حوارى بوخاريست" مع أمير كرارة وفيلم البدلة، كما قدم حفل ملكة جمال مصر وحفل ملكة جمال العرب وبرنامج "فانزى" مع النجوم والذى لاقى نجاحًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا ورواد التواصل الاجتماعى. بالإضافة إلى برنامج "مذيع العرب" ووصوله إلى تصفيات قائمة أفضل 20 مذيعًا من أصل 6000 على مستوى الوطن العربى، و تقديم حفل النجم تامر حسنى فى نادى سموحة، والمؤتمر الأول للفنان المغربى سعد لمجرد 2016.



