جاسم خادم يحصل علي جائزة الإبداع العربي في دبي

حصل الاعلامي والمصور المحترف جاسم خادم، علي جائزة الإبداع العربي، خلال مؤتمر المبدعين العرب في دبي، فيما جاءت تلك الجائزة التي حصل عليها، من أجل قيامه بتقديم محتوي محترف ومتميز من خلال عدة برامج قدمها في الفترة الاخيرة.





ويعد جاسم خادم، هو مذيع ومصور محترف ولديه برنامج يقدم حاليا بأحد الفضائيات العربية الشهيرة، ويحمل إسم "المصور المحترف"، فيما يعد من المصورين المشاهير في منطقة الخليج وهو من الامارات العربية المتحدة، واحترف التصوير منذ الصغر وبرز اسمه بين كبار المصورين في الوطن العربي.



