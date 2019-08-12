ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جاسم خادم يحصل علي جائزة الإبداع العربي في دبي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:14 م
جاسم خادم يحصل علي جائزة الإبداع العربي في دبي
جاسم خادم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حصل الاعلامي والمصور المحترف جاسم خادم، علي جائزة الإبداع العربي، خلال مؤتمر المبدعين العرب في دبي، فيما جاءت تلك الجائزة التي حصل عليها، من أجل قيامه بتقديم محتوي محترف ومتميز من خلال عدة برامج قدمها في الفترة الاخيرة.

ويعد جاسم خادم، هو مذيع ومصور محترف ولديه برنامج يقدم حاليا بأحد الفضائيات العربية الشهيرة، ويحمل إسم  "المصور المحترف"، فيما يعد من المصورين المشاهير في منطقة الخليج وهو من الامارات العربية المتحدة، واحترف التصوير منذ الصغر وبرز اسمه بين كبار المصورين في الوطن العربي.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مصور مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما دبي جاسم خادم جائزة الإبداع العربي بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية