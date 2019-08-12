توقعات بتباطؤ نمو صافي إيرادات فوائد مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية

توقعت وكالة أنباء بلومبرج، الإثنين، تباطؤ نمو صافي إيرادات فوائد مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية في الربع المالي الثاني بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها هونج كونج والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت الوكالة أن الوحدات التابعة للمجموعة هونج كونج يمكن أن تكون المساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة لبقية عام 2019.

وتشهد هونج كونج مظاهرات للأسبوع العاشر على التوالي، احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم مطلوبين ليمثلوا أمام المحاكمة في البر الرئيسي (الصين).

وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" أعلنت إلغاء مشروع القانون، ولكن المظاهرات تحولت إلى حركة أوسع نطاقا ضد الحكومة وتصرفات الشرطة التي وصفت بالخرقاء.

ومطلع شهر أغسطس الجاري، قال بيان صادر عن المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة إن أرباح المجموعة ارتفعت بنسبة تصل لنحو 15.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 12,4 مليار دولار.

وكان البنك حقق زيادة تصل لنحو 31% في أرباح الربع الأول من العام، بدعم زيادة في دخل أعماله الأساسية في آسيا وانخفاض التكاليف، بما فاق أثر ضعف أداء الصيرفة الاستثمارية.

تُظهر النتائج المبشرة أن أكبر بنك أوروبي من حيث الأصول يوازن بين طموحاته للنمو والحاجة للحد من التكاليف.

وقال إتش.إس.بي.سي إن نفقات التشغيل انخفضت 12% بين يناير إلى مارس، بدعم من مبيعات غير متكررة في قطاعي التجزئة والتجارة وغرامات غير متكررة فرضتها جهات تنظيمية أمريكية لمخالفات سابقة.

وحذر البنك من أنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الخفض في التكلفة لعام قادم لتفادي إخفاق العام الماضي، عندما أخفق البنك في تحقيق هدفه لنمو الدخل بوتيرة أسرع من النفقات.