تامر عبد الحميد يرد بقوة على رئيس الزمالك

نشر تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، محادثة بينه وبين رئيس الزمالك بشأن اختلاف في وجهات النظر بشأن مدرب القلعة البيضاء القادم.





وكتب عبد الحميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "رئيس الجمعية العمومية للزمالك ... هي كلمة الحق بتوجعك أوي كده ليه بدل ما تشتم وتهدد أطلب مداخلة معايا ع الهواء وواجه انتقادي لشغلك وأسلوب إدارتك راجل لراجل".



وينقل " الفجر الرياضي" المحادثة كما نشرها نجم الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".











