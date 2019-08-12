"تحية من القلب" إهداء من محمد مصطفى لملك المغرب بمناسبة عيد ميلاده (فيديو)
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:48 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
طرح المطرب الشاب محمد مصطفي، فيديو كليب بعنوان "تحية من القلب"، وذلك عبر موقع اليوتيوب، تمهيدا لطرحه عبر الفضائيات المصرية والعربية.
والأغنية احتفالا بعيد ميلاد ملك المغرب محمد السادس، تعبير عن حب المصريين لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي الشقيق.
"تحية من القلب" من غناء وألحان محمد مصطفي، وكلمات الشاعر هشام عبد الحليم، وتوزيع موسيقي علي الشامي، وإنتاج وان شوت "عمر حفيظ" ومودرن برفكت "نبيل عبد المنعم"، وفكرة واخراج محمد فخري.
ويذكر ان شركة "وان شوت" للمنتج عمر حفيظ، طرحت خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال أبرزهم:"اصرف نظر" للمطرب سمسم شهاب، و"كان واجب عليا" للمطرب الشاب محمد مصطفي، و" حظي خاني" للمطرب طارق الشيخ، وديو "طقي موتي لنجوان وهدي، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية بموقع اليوتيوب.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن ملك المغرب مشاهير مسلسلات مزيكا محمد مصطفى فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2019
- سمسم شهاب يغني مع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة
- طرح كليب "اصرف نظر" لـ سمسم شهاب (فيديو)
- "وأنا عيني في عينيك" أغنية جديدة لـ سمسم شهاب
- سمسم شهاب يطرح أغنيته الجديدة "وانا عيني في عينك"
- "بنتولد" أغنية جديدة لسمسم شهاب عبر "اليوتيوب"
- سمسم شهاب يطرح "أنا لو كرهتك" عبر "اليوتيوب
- "وان شوت" للإنتاج تطرح أغنيتين لطارق الشيخ وهدى
- سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه "عداك العيب"
- دينا صبري تستعد لطرح كليب "أزمة أخلاق" بتوقيع المخرج عمر حفيظ (فيديو وصور)
- "تحية من القلب" أغنية جديدة في عيد ميلاد ملك محمد السادس