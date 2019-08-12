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"تحية من القلب" إهداء من محمد مصطفى لملك المغرب بمناسبة عيد ميلاده (فيديو)

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:48 م
تحية من القلب إهداء من محمد مصطفى لملك المغرب بمناسبة عيد ميلاده (فيديو)
محمد مصطفي
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الفجر الفني
 
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طرح المطرب الشاب محمد مصطفي، فيديو كليب بعنوان "تحية من القلب"، وذلك عبر موقع اليوتيوب، تمهيدا لطرحه  عبر الفضائيات المصرية والعربية.

والأغنية احتفالا بعيد ميلاد ملك المغرب محمد السادس، تعبير عن حب المصريين لملك المغرب محمد السادس والشعب المغربي  الشقيق.

"تحية من القلب" من غناء وألحان محمد مصطفي، وكلمات الشاعر هشام عبد الحليم، وتوزيع موسيقي علي الشامي، وإنتاج  وان شوت "عمر حفيظ" ومودرن برفكت "نبيل عبد المنعم"، وفكرة واخراج محمد فخري.

ويذكر ان شركة "وان شوت" للمنتج عمر حفيظ، طرحت خلال الفترة الماضية عدد من الأعمال أبرزهم:"اصرف نظر" للمطرب سمسم شهاب، و"كان واجب عليا" للمطرب الشاب محمد مصطفي، و" حظي خاني" للمطرب طارق الشيخ، وديو "طقي موتي لنجوان وهدي، والذي حقق نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية بموقع اليوتيوب.

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