جمارك بورسعيد تفرج عن 314 سيارة ملاكي خلال يوليو الماضى

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد، برئاسة أشرف عبد الهادى، خلال شهر يوليو 2019 عن 314 سيارة "ملاكى" موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى وعدد 1174 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 395 مليون جنيه، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 144 بيان جمركى فى نفس الفترة.

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 39 مليون جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 47 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 87 مليون جنيه .

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر يوليو 2019 حوالى 1124 بيان جمركى بقيمة إجمالية 202 مليون جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 15 مليون جنيها وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 30 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 46 مليون جنيه.

وخلال شهر يوليو 2019، أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 163 بيان جمركى وارد نهائى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل ) بقيمة إجمالية 56 مليون جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 مليون جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 8 مليون جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 12 مليون جنيه.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 41 ألف جنيه.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر يوليو 2019 حوالى 653 مليون جنيه .

ويبلغ اجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 59 مليون جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات آخرى 87 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر يوليو 2019 حوالى 147 مليون جنيه.





