ما أهمية لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ..تحضر 4 أجتماعات هامة هذا العام

تحضر لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، لعقد اجتماع هام يوم 22 أغسطس المقبل؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة نظرا لتراجع معدلات التضخم.

ويتبقي للجنة نحو 4 أجتماعات لبحث اسعار الفائدة خلال العام 2019، وستكون موعدهم كالاتي22 أغسطس ، 26 سبتمبر، 14 نوفمبر، 26 ديسمبر

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلي متابعة المتغيرات التالية "التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي"، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.