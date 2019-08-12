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شاهد.. ما هي أيام التشريق؟

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 03:38 م
شاهد.. ما هي أيام التشريق؟
صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن أيام التشريق، لافتة إلى أنها من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، حيث يبقى الحاج بمنى.

وأشارت إلى أن الحجاج يقومون برمي الجمرات بعد الظهر، ويبيتون في منى.

هذا، وتستقبل المملكة العربية السعودية هذا العام نحو 2.5 مليون حاج يؤدون مناسك الحج.
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