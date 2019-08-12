شاهد.. ما هي أيام التشريق؟



وأشارت إلى أن الحجاج يقومون برمي الجمرات بعد الظهر، ويبيتون في منى.



هذا، وتستقبل المملكة العربية السعودية هذا العام نحو 2.5 مليون حاج يؤدون مناسك الحج.

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا عن أيام التشريق، لافتة إلى أنها من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر، حيث يبقى الحاج بمنى.