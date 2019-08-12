توجيه الاتهام رسمياً لصلاح عبد السلام باعتداءات بروكسل

أكدت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا، الاثنين، توجيه الاتهام لصلاح عبد السلام رسمياً في بلجيكا في ملف اعتداءات 22 آذار/مارس 2016 في بروكسل، وهو متورط كذلك باعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

وتم توجيه الاتهام لعبد السلام (29 عاماً) بـ"المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي"، وفق النيابة العامة البلجيكية التي أكدت بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام.

وأسفرت الهجمات الانتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم داعش.

خلية فرنسية ـ بلجيكية

وأطلق الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا، وخططت لها خلية فرنسية-بلجيكية مسؤولة كذلك عن اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلاً.

وقبل هذا الإعلان كانت قد وُجّهت التهم إلى 12 شخصاً على علاقة بقضية هجمات بروكسل التي تضم أيضاً نحو 800 جهة ادعاء مدنية.

وتستهل المحاكمة المتعلقة بالهجمات في بروكسل العام المقبل، وسوف تجري في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية. ومن المفترض أن تدوم من 6 إلى 8 أشهر.