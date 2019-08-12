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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 12-8-2019 ثانى أيام العيد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:37 م
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 12-8-2019 ثانى أيام العيد
فواكة
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استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى بأسواق الجمله خاصة  في سوق العبور الجملة، مع هدواء حركة البيع والشراء بسب أجازة عيد الأضحى

وجائت اسعار السلع والخضروات كالأتى وفقًا لموقع سوق العبورة :

 بالنسبة لأسعار  الخضروات فقد سجل كيلو الطماطم   3.9 جنيه،  وكيلو البطاطس  5 جنيه، وبلغ سعر كيلو البصل 3.5 جنيه، في حين سجل كيلو الفاصوليا 30 جنيها.لبصل بين 2 و3.5 جنيه.

 وسجل كيلو"الباذنجان البلدي" 3 جينهات، وكيلو "الفلفل الرومي البلدي" 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو "الملوخية" 3 جنيهات، وكيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والبامية ب18 جنيه.

 

وعلى صعيد أسعار الفاكهة سجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهات، وكيلو العنب البناتي الاصفر نحو 7 جنيهات، أم كيلو العنب الاحمر فقد وصل إلى 8 جنيهات، وكيلو الجوافة سجل 6 جنيهات.

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