الاتحاد الافريقي يدين بشدة الهجوم بسيارة مفخخة في ليبيا
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:31 م
ترجمة - منة الشريف
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أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم الاثنين بشدة الهجوم بسيارة مفخخة في بنغازي، ليبيا، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أدان في وقت سابق بشدة الهجوم بسيارة مفخخة الذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.
وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خالص تعازيه للأسر المكلومة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما حث الرئيس على وقف دائم فوري لإطلاق النار، وعلى جميع الأطراف أن تستأنف، دون تأخير، حوارًا سياسيًا وطنيًا حقيقيًا لحل سريع للأزمة في البلد.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أدان في وقت سابق بشدة الهجوم بسيارة مفخخة الذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص آخرين.
وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خالص تعازيه للأسر المكلومة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما حث الرئيس على وقف دائم فوري لإطلاق النار، وعلى جميع الأطراف أن تستأنف، دون تأخير، حوارًا سياسيًا وطنيًا حقيقيًا لحل سريع للأزمة في البلد.
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