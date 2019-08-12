جهاز مدينة أسيوط الجديدة يطلق مبادرة بعنوان " بأيدينا نخضرها" لتجميل المدينة
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:27 م
أحمد الشيخ
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أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "بأيدينا نخضرها" بمشاركة سكان المدينة، لزراعة الأشجار والزهور والنجيلة لتجميل الميادين الرئيسية بالمدينة، حيث شارك طلاب المدارس بزراعة الزهور والأشجار بأيديهم، وذلك لتشجيعهم علي الحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.
وقالت المهندسة جيهان عمار: تهدف المبادرة إلى تجميل المدينة، وبث روح
التعاون والمشاركة الإيجابية بين السكان بعدة مناطق، وكذا الحفاظ على المظهر
الحضاري للمدينة عن طريق زراعة الحدائق والمتنزهات العامة بالنجيلة والأشجار
والزهور، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة في العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين.
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