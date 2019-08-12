محافظ القليوبية: استقبلنا 225 أضحية بمجازر المحافظة خلال يومي العيد (صور)

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أعلن الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، اليوم عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة، خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، 214 أضحية، وخلال اليوم الثاني 211 أضحية بإجمالي 225 أضحية.





ومن جانبها قالت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، انه تم فتح 30 مجزر أمام المضحين من المواطنين منذ أمس لذبح الأضاحي بالمجان، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم.



كان محافظ القليوبية، قد ناشد اهالي المحافظة بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية وأهمها الذبح بالمجزر، وذلك لحماية البيئة من التلوث وضمان نظافة اللحوم واكد أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة أثناء أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا.





وحذرمن ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالشوارع والميادين، مشددا على أن أجهزة المحافظة ستطبق غرامات مالية وفقا للقانون لمن يذبح الأضاحى فى الشوارع أو يلقى مخلفات الذبح بها، بالإضافة إلى تحرير محاضر بيئة للمخالفين للقرار.