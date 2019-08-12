اليوم.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لافتتاح المشوار الإفريقي

يستأنف اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي.





ويعود الفريق للتدريبات عقب حصول اللاعبين على إجازة بالأمس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ينضم اليوم المران الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى فتحي وذلك بعد انتهاء فترة إجازتهم.





ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



