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عضوان الأحمدي: قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:48 م
عضوان الأحمدي: قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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اعتبر الصحفي عضوان الأحمدي، أن  قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي. 

وكتب الأحمدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  "اليمن جار، اختطف القرار فيه عصابة تتبع إيران". 

وتابع "لن ترضى السعودية أن يكون ساحة للاستعراضات والمزايدات". 

 وبين أن "قبول المجلس الانتقالي لدعوة الرياض للحوار أمر إيجابي". 

 وأشار إلى أن "الشرعية اليمنية بها أخطاء، ولأهل جنوب اليمن حق". 

واختتم "لكن الفوضى  خيار غير مقبول، لا سيما في ظل وجود عدو متربص بأدواته كالحوثي وغيره".  

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