رسميا.. نجم الأهلي يرحل إلى هذا الفريق! (صورة)

نجح مسئولو التعاقدات بنادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو بركات لاعب الأهلي تدعيما لصفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووقع بركات على عقود انتقاله إلي صفوف الجونة في صفقة بيع نهائي بعقد يمتد لموسم واحد.





وأنهى عمرو بركات فترة إعارته مع سموحة بالتراضي بعدما خرج من حسابات حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري.





وشارك لاعب الأهلي خلال 7 مواجهات فقط مع الفريق السكندري منذ انتقاله في يناير 2019 استطاع خلالها صنع هدف واحد.



