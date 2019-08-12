جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعدي أفراد أمن المستشفى الجامعي على أهالي مريض

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علق المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اشتباكات بين أفراد أمن الشركة المتعاقدة مع المستشفى الجامعي، وأهالي أحد المرضى.



وقال المركز الإعلامي، إنه فى حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس استقبل الطاقم الطبي النوباتجي باستقبال المستشفى مريضًا يشكو من ألم بالجانب الأيمن من البطن، ويشتبه أن يكون التهاب في الزائده الدودية، وعلى الفور قام الطاقم الطبي بالتعامل مع الحاله لتشخيصها.



وأضاف في بيان أنه قبل اتخاذ إجراءات العلاج فوجئ أفراد أمن الشركة بمحاولة عدد كبير من أهل المريض اقتحام الاستقبال بالقوة، والدخول بهذا العدد الضخم إلى غرفة الكشف وحاول منعهم أفراد الأمن، مما أدى إلى اشتباكهم مع أفراد الأمن، نتج عنه إصابة ٦ أفراد أمن، بسجحات وكدمات واحتجاز آخر بالمستشفى بقسم جراحة المخ والأعصاب لخطورة الحاله.



وتابع المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أنه قد تم تحرير محضر بذلك وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووكذلك حصر التلفيات نظرا لإثارة أهالي المريض للذعر والهلع وترويع الأطباء والتمريض، وتعطيل العمل بالاستقبال، وتعريض حياة المرضى للخطر والاعتداء الجسدي على العاملين بالمستشفى، وأن ما تم نشره يمثل جزءا من الواقعة في نهايتها بعد اعتداء الأهالي على أفراد أمن الشركة حيث إن الواقعة بالكامل مسجلة بكاميرات المستشفى، ويتم التحقيق فيه حاليا بمعرفه النيابه العامة.



وأعلنت الجامعة اهتمامها البالغ بتقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل وفق خطة طوارئ تستمر طوال ايام العيد، فإننا ندين بشدة كل مظاهر البلطجة والتعدي على الأطباء والعاملين بهذا المرفق الحيوى ونهيب بأهالى المرضى الامتثال لتعليمات الأمن الإداري في أقسام الطوارئ حتى يتثنى للأطباء القيام بدورهم فى انقاذ حياة المرضى على الوجه الاكمل، حيث اننا لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الاعتداءات الغير مبررة.