لـ"تجنب أضرارها".. "100 مليون صحة" تنصح المواطنين بعدم الإكثار من تناول اللحوم

نصحت مبادرة "100 مليون صحة"، المصريين عدم الإكثار في تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك، لتجنب أضرارها والاستفادة من فوائدها، وأن يتم طبخها بشكل جيد على حرارة عالية لضمان نضجها الجيد.



