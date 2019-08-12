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لـ"تجنب أضرارها".. "100 مليون صحة" تنصح المواطنين بعدم الإكثار من تناول اللحوم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:18 ص
لـتجنب أضرارها.. 100 مليون صحة تنصح المواطنين بعدم الإكثار من تناول اللحوم
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نصحت مبادرة "100 مليون صحة"، المصريين عدم الإكثار في تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك، لتجنب أضرارها والاستفادة من فوائدها، وأن يتم طبخها بشكل جيد على حرارة عالية لضمان نضجها الجيد.

وقالت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "العيد بالنسبة لينا يعني اللحمة.. لكن بننصحكم تأكلوا كمية معتدلة من اللحوم الحمراء، وكمان لازم تتطبخ بشكل كويس على درجة حرارة عالية، ونسلقها في المياه، لأن ده هيخليها صحية أكتر".
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