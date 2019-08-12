المدابغ تبداء استقبال جلود الأضاحي وسط انخفاض في أسعارها
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:57 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار جلود الاضاحي تراجعات كبيرة خلال فترة عيد الاضحي والتى تشهد نوافرها بالأسواق بشكل كبير؟
وبلغ سعر شراء جلود الأبقار نحو 50 إلى 60 جنيه، وسعر شراء فروة الخروف نحو 50 جنيها، بينما بلغ جلد الماعز حوالى 40 جنيهًا.
وتستعد المدابغ الان لاستقبال جلود الاضاحي من كافة أنحاء الجمهورية، والعمل على دباغتها لأنتاج الجلود المستخدمة في عمليات التصنيع المختلفة.
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