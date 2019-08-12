ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المدابغ تبداء استقبال جلود الأضاحي وسط انخفاض في أسعارها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:57 ص
المدابغ تبداء استقبال جلود الأضاحي وسط انخفاض في أسعارها
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
سجلت أسعار جلود الاضاحي تراجعات كبيرة خلال فترة عيد الاضحي والتى تشهد نوافرها بالأسواق بشكل كبير؟

وبلغ سعر شراء جلود الأبقار نحو 50 إلى 60 جنيه، وسعر شراء فروة الخروف نحو 50 جنيها، بينما بلغ جلد الماعز حوالى 40 جنيهًا.

وتستعد المدابغ الان لاستقبال جلود الاضاحي من كافة أنحاء الجمهورية، والعمل على دباغتها لأنتاج الجلود المستخدمة في عمليات التصنيع المختلفة.
Advertisements
المزيد عن: عيد الاضحى جلود الاضاحى المدابغ اسعار الجلود
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية