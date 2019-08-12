46.9 مليار دولار صافي أرباح أرامكو

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم نتائجها نصف السنوية، قبل الطرح المنتظر لأسهمها في الأسواق العالمية، والمنتظر أن يكون أكبر طرح في تاريخ أسواق العالم.

وبحسب بيان "أرامكو" الصادر، اليوم الإثنين، بلغ صافي أرباحها 46.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 52.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط مع ارتفاع النفقات.

وذكرت بلومبرغ، أن الأسواق العالمية تترقب نتائج الشركة السعودية المملوكة للدولة، في ظل انتظار طرح حصة من أسهمها للبيع في الأسواق العالمية خلال العامين المقبلين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر، إنه "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019، واصلنا تحقيق أرباح قوية وتدفقات نقدية كبيرة بما يؤكد قوة الأداء التشغيلي" للشركة.

وكان متوسط سعر بيع نفط أرامكو خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 66 دولار للبرميل، مقابل 69 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

في الوقت نفسه، استقر متوسط إنتاج الشركة خلال الفترة نفسها في حدود 13.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، منها 10 ملايين برميل نفط خام.

يذكر أن "أرامكو" نشرت بياناتها المالية السنوية لأول مرة في أبريل الماضي، وذلك قبل طرح سندات قيمتها 12 مليار دولار في ذلك الوقت.

وفي الوقت نفسه، ذكرت "أرامكو" اليوم أنها صرفت توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 46.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 32 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع الأرباح.