"طالبان" تعلن انتهاء أحدث جولة من محادثاتها مع واشنطن
قالت حركة "طالبان" إن ثامن جولة من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق يتيح لأمريكا إنهاء أطول حرب خاضتها، وسحب قواتها من أفغانستان انتهت اليوم الاثنين.
وأوضح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم
"طالبان" في بيان: "لقد كانت طويلة ومفيدة وقرر كل من الجانبين التشاور
مع زعمائه بشأن الخطوات التالية".
وتعقد هذه المحادثات في قطر منذ أواخر العام
الماضي بين مسؤولين من "طالبان" والولايات المتحدة، وأثارت آمالا بالتوصل
لاتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب مقابل وعد من "طالبان" بألا تستخدم
أفغانستان قاعدة من قبل المتشددين للتخطيط لشن هجمات منها في الخارج.
وسيسمح الاتفاق للرئيس الأمريكي دونالد
ترامب بتحقيق هدفه إنهاء حرب شنت في الأيام التي تلت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على
الولايات المتحدة.
وأصبحت هذه الحرب مأزقا مع عدم تمكن أي
جانب من هزيمة الآخر بالإضافة إلى تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى جانب المقاتلين.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق التزاما من
حركة "طالبان" بعقد محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة التي تدعمها الولايات
المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يتضمن هدنة من جانب "طالبان" مع الحكومة
مما يثير مخاوف من مواصلة المتمردين القتال عندما تغادر القوات الأمريكية.
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