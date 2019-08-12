مالوما يطرح فيديو كليب "Instinto Natural" من ألبومه الجديد

طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما، فيديو كليب جديد يحمل اسم "Instinto Natural" من ألبومه الأخير "11:11".

وحقق الكليب أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعد الثلاثة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة مالوما على موقع "يوتيوب".

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينجل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.