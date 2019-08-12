المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يجدد موقفه المساند للتحالف العربي
أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، استعداده للعمل مع المملكة العربية السعودية لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها.
وقال الزبيدي، إنه يقف إلى جانب التحالف
العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة.
وأعلن عزمه حضور الاجتماع، الذي دعا له
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الأوضاع في اليمن.
وأشار الزبيدي إلى أن أحداث أغسطس التي
وصفها بالمؤسفة فُرضت على المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان دوره فيها أولا رد الفعل
ثم الدفاع عن النفس.
ولفت إلى أن دور الطرف الآخر كان تنفيذ
خطة مبيتة، مبنية على اغتيال قياداتهم، ثم استفزاز جماهير الجنوب، وبعدها تصفية وجودهم.
واعتبر الباحث الاستراتيجي اليمني عبد الملك
اليوسفي بيان الزبيدي انفراجة هامة ويعطي تطمنيات مهمة لأن الفنتة كادت تعصف بأمور
كثيرة من أحلام اليمنيين.
وأضاف في حديث إلى سكاي نيوز عربية ان اجتماع
جدة المرتقب سيكون له دور كبير في التصدي للأطماع والتهديدات الإيرانية.
ونوه اليوسفي إلى أن مبادرة التحالف العربي قطعت الطريق على اندلاع الفتنة بتحريض من أطراف لا تريد الخير لليمن وشعبه.
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