"ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي اليوم

تستقبل محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، 3 مسرحيات جديدة، حيث يتم افتتاح على مسرح بيرم التونسي مسرحية "ميمي ومامي" لهيثم محمد ووفاء قمر، والتى يتم عرضها يوميا باستثناء الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

ويستقبل أيضا مسرح بيرم التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء عرض "حمام الست"، والذي يقوم ببطولته كل من محمد عز، ندى بسيوني، هاجر الشرنوبي.

ويفتتح أيضا غدا مسرحية "ريا وسكينة من تاني"، والتي تقوم ببطولتها بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير على مسرح تياترو النيل.