ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي اليوم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:52 ص
ميمي ومامي على مسرح بيرم التونسي اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تستقبل محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، 3 مسرحيات جديدة، حيث يتم افتتاح على مسرح بيرم التونسي مسرحية "ميمي ومامي" لهيثم محمد ووفاء قمر، والتى يتم عرضها يوميا باستثناء الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

ويستقبل أيضا مسرح بيرم التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء عرض "حمام الست"، والذي يقوم ببطولته كل من محمد عز، ندى بسيوني، هاجر الشرنوبي.

ويفتتح أيضا غدا مسرحية "ريا وسكينة من تاني"، والتي تقوم ببطولتها بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير على مسرح تياترو النيل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية