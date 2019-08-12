بـ"بنطلون جينز".. "نص جثة" لفتاة بترعة المريوطية تثير ذعر المواطنين بالهرم
الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:38 ص
Advertisements
Advertisements
عثر الأهالي بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، من العثور على نصف جثة لسيدة مجهولة الهوية داخل جوال بترعة المريوطية .
وكان اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الهرم يفيد بالعثور على نصف جثة لسيدة مجهولة الهوية داخل جوال بترعة المريوطية بدائرة القسم.
وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبين أن الجوال بداخله النصف السفلي لسيدة مجهولة الهوية ترتدي بنطلون جينز، تم نقلها إلى المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.
وأمر اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements
المزيد عن: نص جثة حوادث الفجر الهرم اخبار الحوادث
- تشريح جثة مسن بعد العثور عليها بترعة المريوطية
- العثور على جثة مجهولة بمياه النيل في الوراق
- في أقل من أسبوع.. العثور على 3 جثث في محافظة الجيزة والجاني مجهول
- النيابة تصدر قرارها بشأن صاحب منزل ضبط بحوزته 4 قطع أثرية بالهرم
- العثور على جثة شاب مقتول داخل شقته بالهرم
- "من بينها نصف سيدة".. العثور على 3 جثث بالجيزة والجاني "مجهول"
- نشرة حوادث الفجر.. 6 جثث بالقاهرة الجيزة وتزوجها في النيابة بعد اغتصابها
- "كان معاه أقراص مخدرة".. انتشال جثة شاب طافية بترعة المريوطية
- العثور على جثة طفل طافية بترعة المريوطية في الهرم (صور)