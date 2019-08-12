قطر تخسر 730 مليون دولار خلال عامين بسبب المقاطعة المصرية لها

سياسات تنظيم الحمدين الشاذة كبدت دويلتهم العديد من الخسائر، خصوصا على الجانب الاقتصادي، وهو ما ظهر بوضوح عقب المقاطعة العربية للدوحة بعد انكشاف خرابها ودعمها المستمر للإرهاب.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أكد أن خسائر قطر من المقاطعة المصرية تجاوزت الـ730 مليون دولار خلال عامين، منذ بدء قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2017.

وأشار الجهاز المصري، إلى أن ذلك جاء على خلفية هبوط التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 878.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من قطر تقلصت بشكل حاد إلى 11 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 741.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة قبل قرار المقاطعة المصرية في عام 2017، لتحقق بذلك خسائر قدرها 730.4 مليون دولار خلال عامين فقط.

كما سجلت الصادرات المصرية لقطر تراجعًا إلى حدود 167 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 137.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017.