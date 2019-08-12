بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بالإسماعيلية



وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم " 9875 ط. د. ع " على طريق الإسماعيلية- بورسعيد أمام منطقة الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعي، مريم عبد الرازق منصور 34 عامًا، مقيمة منشية البكري مصر الجديدة، وإصابة أمير أحمد إبراهيم 33 عامًا مقيم دمياط، ونجله البالغ من العمر عام ويدعي يحيي.



وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ أبو خليفة لتلقي العلاج للازم، بينما تم التحفظ على جثة المتوفية في ثلاجة مستشفى القنطرة غرب، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



لقيت سيدة مصرعها، بينما أصيب شخص ونجله البالغ من العمر عام، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية - بورسعيد أمام منطقة الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب.