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منى زكي تداعب أحمد حلمي بمقطع فيديو من الأمم المتحددة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:10 ص
منى زكي تداعب أحمد حلمي بمقطع فيديو من الأمم المتحددة
أحمد حلمي
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الفجر الفني
 
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يتواجد حاليا الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، بالأمم المتحدة، للمشاركة في جلسة فكرية حول "تنمية الطفولة المبكرة".

ومن جانها نشرت "زكي"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لـ"حلمي"، حيث ظهر فيه وهو يداعب جمهوره قائًلا: "يارب الجلسة ميكونش فيها إنجليزى كتير"؛ معربًا عن تمنياته بالتوفيق.

وينافس أحمد حلمي في موسم عيد الأضحى السينمائي الحالي بفيلم "خيال مآتة" والذي يشارك في بطولته الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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