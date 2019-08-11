"بلومبرج" تتهم بوريس جونسون بالإنفاق

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأحد، أن بوريس جونسون منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في بريطانيا قبل أقل من 3 أسابيع، وهو يعلن عن تعهدات بالإنفاق بمعدل يبلغ نحو ملياري جنيه إسترليني أسبوعياً (2.4 مليار دولار)، ما يغذي التكهنات بعزمه إجراء انتخابات مبكرة.







وأعلن جونسون أمس أنه سينفق 2.5 مليار إسترليني على السجون في إطار تعهده بشن حملة صارمة على الجريمة، ويأتي ذلك في أعقاب دفع مبلغ نقدي بقيمة 1.8 مليار إسترليني لتعزيز هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية "إن إتش إس" وتخصيص 2.1 مليار إسترليني للاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.







وقالت بلومبرج إنه "من المتوقع ضخ المزيد من الأموال بعدما بدأت وزارة المالية يوم الخميس الماضي في مراجعة إنفاق الإدارات الحكومية لمدة عام، من شأنها أن تركز على تعهدات جونسون التي أطلقها منذ أن تولى مهام منصبه بما في ذلك ضخ أموال إلى المدارس والشرطة وهيئة خدمات الصحة العامة".