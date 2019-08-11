"بلومبرج" تتهم بوريس جونسون بالإنفاق
الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:45 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الأحد، أن بوريس جونسون منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في بريطانيا قبل أقل من 3 أسابيع، وهو يعلن عن تعهدات بالإنفاق بمعدل يبلغ نحو ملياري جنيه إسترليني أسبوعياً (2.4 مليار دولار)، ما يغذي التكهنات بعزمه إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن جونسون أمس أنه سينفق 2.5 مليار إسترليني على السجون في إطار تعهده بشن حملة صارمة على الجريمة، ويأتي ذلك في أعقاب دفع مبلغ نقدي بقيمة 1.8 مليار إسترليني لتعزيز هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية "إن إتش إس" وتخصيص 2.1 مليار إسترليني للاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.
وقالت بلومبرج إنه "من المتوقع ضخ المزيد من الأموال بعدما بدأت وزارة المالية يوم الخميس الماضي في مراجعة إنفاق الإدارات الحكومية لمدة عام، من شأنها أن تركز على تعهدات جونسون التي أطلقها منذ أن تولى مهام منصبه بما في ذلك ضخ أموال إلى المدارس والشرطة وهيئة خدمات الصحة العامة".
ومن المقرر أن يكتمل ذلك الشهر المقبل، حيث تقترب بريطانيا من الموعد النهائي للرحيل من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وقد تتجه إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، وبأغلبية ضعيفة للغاية في البرلمان بنائب واحد فقط، يخاطر جونسون بأن يضطر إلى خوض انتخابات عامة مبكرة إذا لم يحصل على دعم لخططه للخروج.
وأعلن جونسون أمس أنه سينفق 2.5 مليار إسترليني على السجون في إطار تعهده بشن حملة صارمة على الجريمة، ويأتي ذلك في أعقاب دفع مبلغ نقدي بقيمة 1.8 مليار إسترليني لتعزيز هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية "إن إتش إس" وتخصيص 2.1 مليار إسترليني للاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.
وقالت بلومبرج إنه "من المتوقع ضخ المزيد من الأموال بعدما بدأت وزارة المالية يوم الخميس الماضي في مراجعة إنفاق الإدارات الحكومية لمدة عام، من شأنها أن تركز على تعهدات جونسون التي أطلقها منذ أن تولى مهام منصبه بما في ذلك ضخ أموال إلى المدارس والشرطة وهيئة خدمات الصحة العامة".
ومن المقرر أن يكتمل ذلك الشهر المقبل، حيث تقترب بريطانيا من الموعد النهائي للرحيل من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وقد تتجه إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، وبأغلبية ضعيفة للغاية في البرلمان بنائب واحد فقط، يخاطر جونسون بأن يضطر إلى خوض انتخابات عامة مبكرة إذا لم يحصل على دعم لخططه للخروج.
Advertisements
المزيد عن: بوريس جونسون بلومبرج الانفاق
- "صنداي تايمز" بوريس جونسون سيرفض دفع تسوية بريكست المتفق عليها
- بعد استقالتها.. من يخلف "تيريزا ماي" في رئاسة حزب المحافظين؟
- الاتحاد الأوروبى يستعد لـ"بريكست" دون اتفاق أو تأجيل أخر فى حالة فوز جونسون
- جونسون يخطط لإجراء انتخابات عامة فى بريطانيا صيف 2020
- الاتحاد والمفوضية يهنئان جونسون ويؤكدان على أهمية بريكست منظم
- "بوريس جونسون".. خليفة الإنجليز الجديد.. الذي تحدى العالم بالبريكست
- جونسون سيتعامل مع بريكست بـ"روح الصداقة"
- حكومة بوريس جونسون تواجه اختبارًا خاصًا
- جونسون مستعد لتسريع التمويل الصحي للوفاء بتعهد "البريكست"
- جونسون يتعهد بإجراء انتخابات بعد "بريكست"