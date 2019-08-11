عاجل.. سر عدم احتفال علي معلول أمام اطلع بره وثورة غضب بسبب 7 ملايين دولار

يشعر التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي بحالة من الغضب العام بسبب موقف الإدارة من احترافه في الفترة القادمة.





وأثار معلول الجدل في مباراة الأهلي واطلع بره بطل السودان في دوري أبطال إفريقيا بعد رفض الاحتفال بتسجيل هدفه في مرمى المنافس.





ويشعر معلول بالغضب من إدارة الأهلي التي ترفض احترافه في الموسم المقبل خاصة بعدما تلقى منذ أيام عرضاً من أهلي جدة السعودي مقابل 7 ملايين دولار.





ويرغب التونسي علي معلول في الرحيل إلى أهلي جدة خاصة في ظل العرض المغري ويضغط للرحيل في الميركاتو الصيفي إلى النادي السعودي.



