الطالع الفلكى الإثنين 12/8/2019..أعيَاد مُزْدَوَجَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر دخل القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 6 مِسرى قبطى، 12 آب رُومى، 11 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - مَعَنْدَكش فكرة يا حميدو ، دى إنسانة رَئِيأَة أوى ، شوف صُورتها وإنتا تعرف كل حاجة. (حسين فهمى من فيلم أجمل أيام حياتى-1974)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته بوضوح إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة واستراليا. (يُمكن رؤيته للدول القريبة من خط الأستواء باتجاه الجنوب).





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى...





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الذّرَاع لتدخل منزلة النثرة ، وسُمّيت بالنّثرة لأنها تشبه قطعة سحاب بين نجمان خفيّان شكلها يبدو كنثرة الأسد وهو الرّذاذ أو الرّشح الذى يخرج من أنفه عندما يعطس لكنه يُعرف عند البدو بـ الكَليْبين بفتح الكاف بمعنى العطش، يبدأ الجوّ فيه بالإعتدال قليلاً فى الليل وتبدأ الزراعات الخريفيّة المُبكّرة فيه كزراعة الطماطم والباذنجان والبصل والسّمسم والذرة الشّاميّة ، ويحصد فيه بلح الرّطب من بلاد نجد والإحساء، هذه الفترة تبدأ الأرض فى البرودة من باطنها لتبدأ بشائرإنقلاب الجوّ من حرارة الصيف للخريف ، يقوم العامّة من الناس من سكان جزيرة العرب بتقسيم شهر آب أغسطس لثلاث عشريّات.

1-عشرة من آب يذوب المسمار فى الباب إشارة إلى حرارة قيظ الصيف.

2-عشرة من آب تطيح الأرطاب إشارة إلى النثرة وهى مُوسم جَنى بلح الرّطب وهو العلامة المُميّزة للخريف ولقرب ظهور نجم سهيل (والشعرى اليمانية أيضاً بمصر) فى سبتمبر المُقبل بمشيئة الله تَعَالى.

3-عشرة من آب يُفتح من الشتاء باب إشارة إلى تحول الجوّ من الصيف إلى البرودة ليلاً.

ويقولون إنّ الجَمَل لا يحن للماء إلا في طلوع منزلة الكليبين/النّثرة، ويستحب في النثرة تناول الأطعمة والأشربة الباردة ويستحب أيضاً الإستحمام عند كل غداة بالماء البارد وشرب المخيض من الألبان، كما أن الوقت يكون مُواتى لطلب الزواج فأجسام الفتيات المُقبلات على الزواج تكون فى حالة مُماثلة لمُوسم التزاوج فى الربيع، فبالتوازى مع نضج ثمار البلح الرّطب تكون الفتيات البالغات إستوت وطلبت الأكّال ،تقول العرب (إذا طلعت النثرة، التقط البلح بكثرة، وأصابك من القر خضرة، وأوت المواشي حجرة، ولم تترك في ذات ضرع قطرة، ويوشك أن تظهر الخضرة).

*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*حَلّت بمشيئة الله تعالى

بالأمس توازياً مع عيد الأضحى المُبَارَك ذكرى ميلاد أيقونة الفنّ نجاة الصغيرة فكل عام وهى بألف خير، إحتفالاً بها قمت بحساب الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابية لإسم نجاة محمد كمال والشهرة نجاة الصغيرة ، مع التنبيه أنها لاتُعبر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(ليوناردو دافنشى)،(مرسديس بنز)،(الأغنية الأكثرمبيعاً)،(كلية الطب)،(مطرب أغانى البوب)،(مشاهير القرن)،(صُورة جميلة).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فرحة الأعياد فرصة مناسبة لإصلاح علاقة مُتضرّرة ، أو تقوية الجيّدة ، صلة الرّحم وأداء الواجبات الإجتماعيّة مردودها كبير.





برج الثور: المطلقات وأصحاب العلاقات العاطفيّة المقطوعة هم الأكثر حظاً إن أرادو إعادة المياه لمجاريها،بعد أكثر من محاولة وبأكثر من أسلوب.

الجوزاء: قد تتواجد فى منزل عميد العائلة وسط أقاربك وأهلك ، إنتبه من تعليقات سخيفة لاتقصدها لكنها كافية لإفساد جوّ الفرحة العامة.





برج السّرطان: إن لم تتوفّر النفقات اللازمة لنزهة خارج المنزل فمشاهدة فيلم كوميدى من سينما الزّمن الجميل بيْن أسرتك تفى بالغرض، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: إن كنت فى طريقك للخطبة فالإشارة خضراء بمشيئة الله تَعَالى ، إن كنت متزوّجاً فوظّف طاقتك لأداء واجباتك الزوجيّة.





برج العذراء: وجوه الآخرين العابسة أو الباسمة تحمل مشاعرهم والتى لها دوافع وأسباب وليست من العدم، إذا عُرِفَ السّبب بطُلَ العَجَبْ ، بادر بالسؤال والصلح.

برج الميزان: واقع بين مطرقة إسعاد من حولك وبين سندان تكاليف تلك السعادة ، بإمكانك الجمع بين الهدفين بالرّزانة والتدبير المالى بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: فى الزيارات الإجتماعيّة فالكتمان فضيلة للحفاظ على أسرارك الشخصيّة ، خير الكلام ما قَلّ ودَلّ.





برج الجدى: عليك مواجهة نرفزة أفراد الأسرة بهدوء أو مغادرة منزلك لحماية نفسك والآخرين من تصرف أحمق فى حالة غضب.





برج الدّلو: حفلات ومناسبات قد تجد نفسك حاضراً فيها فتمسّك بالإتزان ولا تتباسط مع الجميع ، مزحة غير مقصودة قد تزعجك وأنت من قد يسببها.



