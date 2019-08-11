أسعار الدولارأمام الجنيه ثاني أيام عيد الاضحى

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم الاثنين12-8-2019 ثاني ايام عيد الأضحى، بالبنوك المصرية .

وجاءت أسعار الدولار الأمريكي بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر، وفقًا لموقع الدولار لايف الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الاخرى كالاتي :

سعر الدولار بالبنك المركزي :

16.50 جنيه للشراء، 15.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في"البنك التجاري الدولي" :

16.48 جنيه للشراء، و16.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في " بنك المصرف المتحد":

16.50 جنيه للشراء، 16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية :

16.49 جنيه للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي :

16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر":

الدولار 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك كريدي أجريكول":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك الأهلي الكويتي":

16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك المصري الخليجي"

16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك "عَـوده":

16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر إيران":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

وسعر الدولار في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في "بنك البركة":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.







وستغلق البنوك فروعها بداية خلال الايام القادمة على أن تعاود العمل يوم الأربعاء لقضاء العاملين بها أجازة عيد الأضحى.