إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بشيكاغو
الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:10 م
وكالات
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أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الأحد، جراء إطلاق نار في الجزء الغربي من مدينة شيكاغو الأمريكية.
وأعلنت الشرطة الأمريكية أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، بعضهم في حالة خطرة نتيجة حادث إطلاق النار في شيكاغو.
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