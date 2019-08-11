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القليوبية أول أيام عيد الأضحى.. مصرع شابين غرقا في النيل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:16 م
القليوبية أول أيام عيد الأضحى.. مصرع شابين غرقا في النيل
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محمد نبيل
 
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:

بأول أيام العيد.. مصرع شابين غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية 

حيث لقي شابين مصرعهما غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية، خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، حيث نزلا للاستحمام والسباحة في النيل أمام الجامع القديم فجرفهما التيار، وأخطرت قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت لمكان البلاغ وجار البحث عن الجثتين وسط تواجد من المواطنين بالمنطقة.

إقبال متوسط بالحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية بالقناطر الخيرية

وشهدت حدائق القناطر الخيرية، في أول أيام عيد الأضحى إقبالا متوسطا من المواطنين، وشهدت المدينة قدوم بعض الرحلات النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة، وغاب التواجد الأسري وتزايد التواجد الشبابي.

"تعليم القليوبية": إحالة واقعة ذبح أضحية داخل مدرسة ببنها للتحقيق.. ولجنة للمتابعة 

وأحال عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية والقائم بعمل مدير المديرية، واقعة قيام أحد المواطنين بذبح الأضحية داخل فناء مدرسة ابن خلدون التابعة لإدارة بنها التعليمية للتحقيق.

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