أخبار برشلونة اليوم: ميسي يتدخل لحسم صفقة القرن والبرسا يقدم عرضا مجنونا لضم نيمار وضرب ريال مدريد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 11 أغسطس لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم 11 - 8 - 2019: -





ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن





زعمت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، يسعي لإيقاف صفقة ريال مدريد التي يسعي لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت التقارير بأن ميسي تواصل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وطالبه بالصبر ورفض عرض الفريق الملكي لضمه، وذلك حتي يقدم برشلونة عرضه الأخير للحصول على خدماته.





ويعد نيمار قريبا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد توصل فلورنتينو بيريز رئيس المرينجي إلى شبه اتفاق مع ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





تصريح ناري من نجم برشلونة على مفاوضات ريال مدريد مع نيمار





علق النجم الشاب كارليس ألينيا لاعب برشلونة الاسباني، علي الأنباء المتداولة حول اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من الإنتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال ألينيا : "الحقيقة أن انضمام نيمار إلى منافسنا الأبدي سيؤلمنا، خاصة بعدما لعب لبرشلونة.. أعتقد أنه يمكن أن يعود إلى هنا، سيكون توقيعًا لا يصدق قبل غلق باب الانتقالات".





وتابع: "إنه لاعب مذهل، واحد من أفضل اللاعبين في العالم في رأيي، لكن دعونا نرى كيف ينتهي كل شيء، لأن الوضع يتغير من يوم لآخر، وفي كلتا الحالتين، من الواضح أنه لاعب فريد، وإذا عاد، سيجعل برشلونة أفضل".





وعن ارتداء دي يونج القميص رقم 21 قال ألينيا: "لقد تحدثت في هذا الموضوع من قبل.. قلت ما حدث، ربما لم أفعل الشيء الصحيح عندما تحدثت علانية، لكن لا توجد أي مشكلة مع الإدارة، وقد تفاهمنا جيدا في هذا الشأن".





وواصل: "تحدثت مع فرينكي في وقت لاحق وتم حل الخلاف سريعًا، الرقم هنا هو الأقل أهمية، المهم هو أننا جميعًا نلعب كفريق واحد".





وعبر "ألينيا" عن سعادته بالمستوي المميز الذي ظهر به أمام نابولي الإيطالي، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في مباراة البارسا الأولي بالدوري الاسباني أمام أتليتك بلباو.





هل ينسحب ريال مدريد من الصفقة؟.. برشلونة يقدم عرضا مجنونا لضم نيمار





يرغب مسؤولو نادي برشلونة في إعادة النجم البرازيلي نيمار جونيو لصفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.





وقال راديو "RAC1" الكتالوني أنه خلال الأسبوع المنقضي قد حدثت مُفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل حسم موقف نيمار.





وأوضح الراديو الإسباني أن نادي برشلونة اقترح بعض اللاعبين على باريس وهم؛ فيليب كوتينهو، عثمان ديمبلي، توديبو، سيميدو.





وكان نيمار قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون ووقتها غضب الجماهير الكتالونية من رحيل اللاعب.





نجم برشلونة : نأمل أن يعود إلينا نيمار





أعرب​ ​كارليس إلينا نجم برشلونة​ عن أمله في عودة البرازيلي ​نيمار​ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفريق وتمنى عدم رحيله إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.





وقال إلينا في تصريحات لوسائل الإعلام : "سيؤلمنا إنضمام نيمار إلى عدونا الأبدي وخاصة بعد أن كان ضمن صفوف برشلونة. نأمل بأن يعود إلينا، نيمار لاعب رائع وهو احد أفضل اللاعبين في العالم".





واختتم إلينا تصريحاته قائلاً :" في حال عاد لبرشلونة فستكون صفقة رائعة وستكون طريقة ممتازة لإنهاء سوق الإنتقالات الصيفية، نيمار سيجعلنا كلنا أفضل".





تقارير.. قلق في برشلونة بسبب صفقة نيمار





كشفت وسائل إعلام عالمية أن دخول ريال مدريد في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جعل بارتوميو رئيس برشلونة يشعر بالقلق، حيث سيتفاوض شخصيًا مع باريس سان جيرمان عقب عودة بعثة الفريق من الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للموسم الجديد.





وأكدت شبكة ARA العالمية أن بارتوميو متوتر جدا بسبب دخول ريال مدريد في الصراع على ضم نيمار وأنه قرر التفاوض شخصيا بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية لضم النجم البرازيلي الذي لن يخوض غدا أول مباراة مع فريقه في الدوري الفرنسي.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن ريال مدريد دخل بقوة في سباق ضم نيمار، حيث أعلن إستعداده لدفع 40 مليون يورو سنويًا كراتب للنجم البرازيلي.





فالفيري يعلق على إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة





علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني على إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق مؤكدا سعادته بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق حاليًا.





وعن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد، قال فالفيردي في تصريحات لوسائل الإعلام : "إنني سعيد باللاعبين المتواجدين لدينا، فهم لاعبون جيدون للغاية، لا أعرف ماذا سيحدث".





وعن احتمالات رحيل راكيتيتش، قال فالفيردي : "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ولا يزال ولكنني بالطبع لا يمكنني تأكيد ما إذا كان سيستمر كذلك في الموسم المقبل".





واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً :"يحتمل أن تشهد مباراة نابولي نفس التشكيلة الأساسية التي سأختارها لمباراة بيلباو وربما لا، سنرى ما يحدث".





صدمة قوية لجماهير برشلونة بشأن "ميسي"





تلقت جماهير فريق برشلونة الإسباني، صدمة جديدة بعدما أكد فالفيردي المدير الفني للفريق، على صعوبة لحاق نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بأول مباريات الفريق في الليجا.





وقال فالفيردي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية :" ميسي مُستمر في عملية التعافي، لا أعرف ما إذا كان سيلحق بمباراة الدوري يوم الجمعة المقبلة".





وبسؤاله هل ميسي مصاب أم في إجازة؟ ، أجاب فالفيردي قائلًا: أحب أن يكون ليو في إجازة ، لكنه مصاب بالفعل ، أتمنى لو أمكننا الحصول على ميسي هنا في هذه الجولة ، وأن نعول عليه يوم الجمعة في سان ماميس ، ولكني أجد وجود ميسي ضد أتلتيك بيلباو أمر صعب.





وكان ميسي قد تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق قبل معسكر أمريكا تسببت في غيابه عن جولة الفريق الأمريكية.





كوتينيو يحسم مصيره مع برشلونة





حسم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الاسباني قراره النهائي بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.





ويرغب كوتينيو في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وجماهير النادي الكتالوني خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لا يشعر بالراحة مع البارسا في الوقت الحالي، ويري أن قرار الرحيل هو الحل الأمثل بالنسبة له.





واشترط "كوتينيو" الحصول على عرض جيد من أحد كبار أوروبا للموافقة على الرحيل عن النادي الكتالوني.





وفشل برشلونة في تسويق عودة كوتينيو بالدوري الإنجليزي مرة أخرى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، ليصبح السبيل الوحيد له هو الدوري الفرنسي أو الإيطالي بالإضافة إلى الألماني.





وكشفت تقارير صحفية عن نية برشلونة إقحام "كوتينيو" ضمن صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، مما يقرب اللاعب البرازيلي من الانتقال للنادي الباريسي.





ثنائي برشلونة يحدد وجهه نيمار





فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد من باريس مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا لقطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد.





حيث كتبت بعض الصحف أن إدارة البلوجرانا لا تنوي دفع أي مقابل مادي من أجل جلب اللاعب وستعرض على إدارة باريس سان جيرمان ترك لاعبين إثنين بنفس المقابل المادي.





ولا تنوي إدارة برشلونة وجود أي مقابل مادي نظير إسترجاع نيمار وسيعرض بارتوميو على ناصر الخليفي ثنائي كتالوني للإستغناء عن الساحر البرازيلي.





وأفادت بعض الصحف الإسبانية أن الثنائي الأقرب للرحيل إلى باريس سان جيرمان هما الفرنسي عثمان ديمبلي والبرايلي فيليب كوتينيو.





برشلونة يصدم نيمار





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحول غريب في موقف برشلونة الإسباني من صفقة التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة لن يقدم الأموال لباريس سان جيرمان في صفقة نيمار وأنه سيعرض فقط لاعبين لمبادلتهم وفي حال رفض باريس سان جيرمان فإنه لن يكون هناك فرصة لرحيل نيمار إلى برشلونة.





ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر رفيعة المستوى في برشلونة بأنهم لن يدفعوا يورو واحد من أجل نيمار وأن الخيار الوحيد هو مبادلة اللاعبين.





وشددت الصحيفة الإسبانية على أن موقف برشلونة واضح إمّا أن يقبل باريس سان جيرمان تبادل اللاعبين أو لن تتم الصفقة





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة مقتنعون بأن نيمار سيستمر مع باريس سان جيرمان إذا لم يقبل الفريق الفرنسي عملية المبادلة على الرغم من أن الأمور تسير باتجاه رحيل نيمار إلى ريال مدريد.





وشددت الصحيفة الإسبانية أنه إذا انتهى الأمر بنيمار لاعباً في ريال مدريد، فإن مسئولي برشلونة سيقولون دعوه يذهب إلى أي مكان يريد وكأنهم مقتنعون بعدم حدوث الصفقة، وأنه سيكون هناك كلام آخر عندما يتم تقديم نيمار في السانتياجو بيرنابيو.





لاعبو برشلونة يجبرون بارتوميو على عودة نيمار





أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على رغبة نجوم نادي برشلونة في استعادة خدمات زميلهم السابق نيمار من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن غرفة ملابس برشلونة تضغط من أجل التوقيع مع نيمار فهناك عدة لاعبين من الفريق تحدثوا مع اللاعب البرازيلي لينتقل للبارسا.





وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، خلال تصريحات صحفية، قد طالب نيمار بالخروج وإعلان رعبته بشكل صريح في العودة إلى برشلونة.





ويأتي طلب "جيرارد" وسط مفاوضات جادة بين إدارة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار هذا الصيف إلى ملعب سانتياجو برنابيو.





كيف ستكون تشكيلة برشلونة بعد ضم نيمار؟





لا يزال مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور مع باريس سان جيرمان غامضاً على الرغم من تأكد رحيله إلى الدوري الإسباني هذا الصيف.





وتشير الصحف الإسبانية إلى أن نيمار قريب من ريال مدريد على الرغم أنه أبدى رغبته في العودة إلى برشلونة للعب مجدداً بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.





واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر تقريرها اليوم الأحد تشكيلة برشلونة حال ضم نيمار من باريس:





حراسة المرمي: تير شتيجن





خط الدفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا





خط الوسط: ليونيل ميسي، بوسكيتس، فرينكي دي يونج





خط الهجوم: نيمار، لويس سواريز، أنطوان جريزمان



