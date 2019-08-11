زعيم الحركة الشعبية بالسودان يوجه الشكر للحكومة المصرية

وجه مالك عقار، زعيم الحركة الشعبية بقطاع الشمال بالسودان، الشكر للحكومة المصرية لدعوة الفرقاء بالسودان للاجتماع.





وأكد "عقار"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الكتلة الثورية جزء لا يتجزأ من قوى الحرية والتغيير.



