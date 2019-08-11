"مشاركة المرأة السعودية".. أبرز مشاهد الحج في "يوم النحر"

شهد اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، عقب أدائهم ركن الحج الأعظم بصعيد عرفات.

وتقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز مشاهد الحج خلال اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر .

382 ألف حاج عربي يؤدون فريضة الحج

كشفت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاجًا عربيًا لمناسك حج العام الحالي، وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

وتصدرت مصر أعداد الحجاج بـ85663 حاجًا، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ57975 حاجًا، بزيادة تصل لقرابة 20 ألفًا عن العام الماضي، فيما جاء حجاج الجزائر ثالثة بـ36478 حاجًا.

وحلت المغرب رابعًا بـ32696 حاجًا، والسودان خامسًا بـ32076 حاجًا، واليمن سادسا بـ 23736، وسوريا سابعًا بـ22529 حاجًا لتأتي بكامل حصتها للعام الحالي.

جمرة العقبة

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بعد أن باتوا ليلتهم في مشعر مزدلفة عقب أدائهم ركن الحج الأعظم بصعيد عرفات، وذلك قبل التحلل من إحرامهم واستعداداً ليوم النحر، أول أيام عيد الأضحى، قبل التوجه إلى الحرم المكي لطواف الإفاضة.

ومع صباح يوم العيد العاشر من ذي الحجة، توجه بعض الحجيج مباشرة إلى جسر الجمرات في منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، لرمي الجمرات الثلاث-الكبرى والوسطى والصغرى- ذات مواصفات معينة في حجمها بحيث تكون مقاربة لحجم حبة الحمص وتكون 7 حصيات لكل جمرة من الجمرات الثلاث، وذلك اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما توجه آخرون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج.

مهام المرأة السعودية في الحج

عززت المرأة السعودية وجودها في المشهد العام، بعدة أدوار واضحة في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة من خلال اختيار ما يناسب عملها في موسم الحج، حيث ساعدت في تسهيل كثير من الخدمات والإجراءات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن مسجلة حضورًا ملحوظًا ومثبتة جدارتها وقدرتها في ذلك.

وأوضحت أمنية الحازمي من إدارة المؤتمرات والمناسبات والحج بوزارة الإعلام في الإعلام الخارجي، أن المرأة السعودية لم يقتصر عملها على أداء المهام المكتبية، بل تعدت إلى المشاركة الميدانية في المشاعر المقدسة وتعددت أدوارها وفي ظروف جوية متقلبة لم تمنعها من تقديم كل ما يمكن تقديمه للحجاج، من توجيهات وإرشادات ومتابعة.

خادم الحرمين يستقبل قيادات أمن الحج

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.