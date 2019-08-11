ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحج.. ما هو يوم "القر"؟ وماذا قال عنه الرسول الكريم؟

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:10 م
الحج.. ما هو يوم القر؟ وماذا قال عنه الرسول الكريم؟
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يُعد يوم "القر" هو اليوم الحادي عشر من أيام ذي الحجة، أي إنه اليوم الذي يعقب يوم النحر، أي أول أيام التشريق.

وسُمي يوم القر بذلك لأن الحجاج يقرون فيه؛ أي إنهم يستقرون في منى بعد أدائهم طواف الإفاضة والنحر.

وإن الله -تعالى- أقسم بها في القرآن الكريم؛ إذ قال: {والفَجْر * وَلَيالٍ عَشْر}، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر". كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر".

يُشار إلى أن حجاج بيت الله الحرام يعيشون هذه اللحظات أفضل الأيام وأكثرها بركة؛ فيها تتضاعف الحسنات والأجور، والخيرات والأعمال الصالحة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
0
x
15:00
1
آرسنال
ليستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
4
x
17:30
0
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
0
x
20:00
4
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
2
x
20:00
2
روما