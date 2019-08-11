"التحالف العربي": تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت في أحد معاقلهم في صنعاء
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:12 م
أمنية فوزي
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أوضح التحالف العربي، أن عملية تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت في أحد معاقلهم في صنعاء، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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