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"التحالف العربي": تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت في أحد معاقلهم في صنعاء

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:12 م
التحالف العربي: تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت في أحد معاقلهم في صنعاء
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أمنية فوزي
 
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أوضح التحالف العربي، أن عملية تصفية شقيق زعيم الحوثيين تمت في أحد معاقلهم في صنعاء، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
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